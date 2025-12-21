#фигурноекатание #фигурка #Чистыйхвост #подкасты #чемпионатРоссии #Гуменник #Дикиджи #figureskating #Семененко #Кондратюк #Букин #Степанова #Кагановская #Некрасов #Бойкова #Козловский #Мишина #Галлямов #Петросян #Муравьева #Двоеглазова #Хуснутдинова #Захарова #Костылева #Плющенко

Телеграм-канал подкаста «Чистый хвост». Подписывайтесь обязательно! https://t.me/cleantail

Телеграм-канал Крутихиной: https://t.me/biellmann

Телеграм-канал Жаворонковой: https://t.me/representing_notfilled

Блог шеф-редактора Sports.ru Павла Копачева: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/russiateam/

Телеграм-канал Майи Багрянцевой: https://t.me/skatingoutloud

Телеграм-канал Кузнецова: https://t.me/thnkpc

Таймкоды:

00:00 – Новостной оффтоп: Костылева ушла от Плющенко – неожиданно? Что дальше и с кем?

06:37 – впечатления Полины из «Юбилейного»: коротко об умницах и дурачках – на трибунах и на льду

14:48 – «такое ощущение, что у Гуменника есть план». Как Петр нас убедил – и не только прыжками

22:40 – обокрали ли Ветлугина? 15 баллов от Кондратюка в произвольной – перебор? Или дело в его безвкусных программах?

30:45 – что случилось с Владом Дикиджи (7-е место)? У Паши есть версия

39:01 – реакция Галлямова на поражение – стыд и эмоциональная незрелость

51:16 – Бойкова и Козловский на 0,66 балла опередили Мишину и Галлямова. Справедливо?

56:30 – Чикмарева и Янченков – удивительно скоростная пара. Но партнеру нужно срочно что-то делать с мелированием!

1:00:04 – большой спор про Аделию Петросян: нужно ли везти в Милан-2026 четверные?

1:24:40 – удивительное возвращение Маши Захаровой – бронза с разницей 0,06 балла. Мы рады

1:27:26 – Софья Муравьева – пятая, но как будто судьи могли ей не помогать в споре с Хуснутдиновой и Нелюбовой

1:34:54 – Степанова и Букин были и правда лучше Кагановской и Некрасова?

1:45:19 – пунктирные итоги чемпионата России-2026 от Майи, Паши и Вани