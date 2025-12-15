#фигурноекатание #фигурка #Чистыйхвост #подкасты #чемпионатРоссии #Гуменник #Дикиджи #figureskating #Семененко #Кондратюк #Букин #Степанова #Кагановская #Некрасов #Бойкова #Козловский #Мишина #Галлямов #Петросян #Муравьева #Двоеглазова #Хуснутдинова

Телеграм-канал подкаста «Чистый хвост». Подписывайтесь обязательно! https://t.me/cleantail

Телеграм-канал Крутихиной: https://t.me/biellmann

Телеграм-канал Жаворонковой: https://t.me/representing_notfilled

Блог шеф-редактора Sports.ru Павла Копачева: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/russiateam/

Телеграм-канал Майи Багрянцевой: https://t.me/skatingoutloud

Телеграм-канал Кузнецова: https://t.me/thnkpc

Таймкоды:

0:00 почему на чемпионат России так трудно (и дорого) попасть?

4:34 а зачем вообще нужен чемпионат России, если мы заранее знаем, кто едет на Олимпиаду?

11:11 Петросян не дадут проиграть? А кто еще будет в тройке?

18:11 «Петросян едет в Милан на должность национального психотерапевта»

26:01 Хуснутдинова, Двоеглазова или Садкова? Паша считает, что им не хватает индивидуальности

32:13 Бойкова и Козловский – заранее с золотом? Кажется, все не так однозначно

36:37 Чикмаревой и Янченкову мешает выигрывать… низкий медийный рейтинг

42:00 Майя верит в характер Мишиной, но не в то, что ее с Галлямовым пустят на международные турниры

47:44 никто не ждет Пасечник и Чиризано в тройке. Этот сезон точно мимо?

53:23 Ваня считает, что в танце Степановой и Букина не хватает Алисы Лью

1:01:57 а как в США определяют участников Олимпиады? Справка от Полины

1:06:51 сборы у Арутюняна могут помешать Гуменнику выиграть чемпионат России?

1:13:30 Семененко в «Нирване», Дикиджи – не в прайме, а победит Кондратюк