Чистый хвост #176: Кто из фаворитов проиграет чемпионат России-2025? Наши прогнозы
#фигурноекатание #фигурка #Чистыйхвост #подкасты #чемпионатРоссии #Гуменник #Дикиджи #figureskating #Семененко #Кондратюк #Букин #Степанова #Кагановская #Некрасов #Бойкова #Козловский #Мишина #Галлямов #Петросян #Муравьева #Двоеглазова #Хуснутдинова
Телеграм-канал подкаста «Чистый хвост». Подписывайтесь обязательно! https://t.me/cleantail
Телеграм-канал Крутихиной: https://t.me/biellmann
Телеграм-канал Жаворонковой: https://t.me/representing_notfilled
Блог шеф-редактора Sports.ru Павла Копачева: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/russiateam/
Телеграм-канал Майи Багрянцевой: https://t.me/skatingoutloud
Телеграм-канал Кузнецова: https://t.me/thnkpc
Таймкоды:
0:00 почему на чемпионат России так трудно (и дорого) попасть?
4:34 а зачем вообще нужен чемпионат России, если мы заранее знаем, кто едет на Олимпиаду?
11:11 Петросян не дадут проиграть? А кто еще будет в тройке?
18:11 «Петросян едет в Милан на должность национального психотерапевта»
26:01 Хуснутдинова, Двоеглазова или Садкова? Паша считает, что им не хватает индивидуальности
32:13 Бойкова и Козловский – заранее с золотом? Кажется, все не так однозначно
36:37 Чикмаревой и Янченкову мешает выигрывать… низкий медийный рейтинг
42:00 Майя верит в характер Мишиной, но не в то, что ее с Галлямовым пустят на международные турниры
47:44 никто не ждет Пасечник и Чиризано в тройке. Этот сезон точно мимо?
53:23 Ваня считает, что в танце Степановой и Букина не хватает Алисы Лью
1:01:57 а как в США определяют участников Олимпиады? Справка от Полины
1:06:51 сборы у Арутюняна могут помешать Гуменнику выиграть чемпионат России?
1:13:30 Семененко в «Нирване», Дикиджи – не в прайме, а победит Кондратюк