#фигурноекатание #фигурка #Чистыйхвост #подкасты #Гришин #Тарасова #Первыйканал #Щербакова #Коляда #Порошин #Браун #Эгадзе #Траньков #Губерниев #Алхазов #Ягудин

Таймкоды:

0:00 всех возмутил прокат Щербаковой и Гончарова на вечере памяти Гришина – мы не согласны

7:15 Ваня хочет, чтобы фигурное катание комментировал Губерниев. Серьезно?

13:31 почему у фигуристов редко получается стать хорошими комментаторами?

21:45 фигурному катанию нужен футбольный комментатор?

28:27 Паша неожиданно продвигает Коляду и скучает по Тарасовой

36:01 почему комментарии в фигурном катании звучат настолько одинаково?

41:21 должен ли комментатор всегда болеть за своих?

47:28 Лью вернула старую короткую – Полина объясняет, в чем причина

51:09 почему фигуристы беззащитны перед правообладателями?

57:18 «в фигурное катание вошли политика и культура отмены»

1:05:02 Майя была на первом в истории Грузии Челленджере – что впечатлило больше всего?

1:09:18 Браун передает привет «Чистому хвосту» и составляет топ-3 впечатлений от Грузии

1:12:50 программы о переселении душ и Вселенной – что за странный тренд?

1:18:54 когда фигурное катание захватит телеэфир?

1:24:51 почему Малинин вынужден кататься в сарае, а Кондратюк – по хоккейной разметке?