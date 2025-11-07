Москва. Старая Басманная улица. Бессменное трио в своей излюбленной манере обсуждают минувший тур ЛЧ. Также, вас ждет включение Никиты Хайкина прямиком с европейских полей. Приятного просмотра!

Канал Cappuccino Catenaccio в Телеграме https://t.me/cappuccinoxcatenaccio

Канал Вадима Лукомского в Телеграме https://t.me/lukomski

Поддержать Cappuccino Catenaccio на Sponsr https://sponsr.ru/capcat

Патреон (если вы не из РФ): https://www.patreon.com/user?u=12871481

Наша группа ВК: https://vk.com/ccpodcasts