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Очень эмоциональный фрагмент пресс-конференции Андрея Разина после победы «Металлурга» над «Авангардом» — 5:1.

Главного тренера снова спросили о Владимире Ткачёве и Егоре Яковлеве. Разин объяснил отсутствие Ткачёва, рассказал об их отношениях и о том, почему сейчас пытается подобрать партнёров, которые помогут Владимиру раскрывать свои сильные стороны.

Но разговор быстро перешёл в большую дискуссию с журналистами. Разин объяснил, почему его раздражает постоянный поиск негатива вокруг команды, вспомнил предыдущую историю с Ткачёвым и рассказал, как воспринимает критику своей работы.

Все матчи можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс: https://hd.kinopoisk.ru/sport/competition/114412/

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