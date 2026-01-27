Камил Гаджиев | Кризис ММА, удача Хабиба и русский трэшток | Smol Talk
Основатель одного из главных бойцовских промоушенов России и большой фанат спорта Камил Гаджиев — в гостях у Фёдора. Поговорили о феномене ММА, трендах и погоне за ними, бизнесе Хабиба, медиафутболе, поп-ММА и детском спорте. И во всём этом Камил реально шарит!
А ещё он принёс свои вопросы для Феди. В общем, получился классный диалог о спорте с большой любовью. Включай скорее!
"Фрибет до 10 000 от BetBoom: https://betboom.ru/link/i4E7ov/
Реклама, 18+. erid: 2SDnjdxTn46"