Всем привет! Без лишних слов представляем: Юрий Валентинович Жирков в гостях у Фёдора Михайловича Смолова! Сегодня телепортируемся в славные времена, когда Жирков жонглирует в Челси, Сборная России возит всех на Евро-2008, а за Анжи играет Роберто Карлос. Смотри от начала и до конца. Прямо сейчас!

Телеграм-канал Фёдора Смолова: t.me/smol_10. Фрибет до 10 000 от BetBoom: https://betboom-link.ru/link/lElAIp/

Реклама, 18+. erid: 2SDnjdxTn46