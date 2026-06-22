Другой Лионель Месси | Аргентина - Австрия 2:0
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Сборная Аргентины обыграла Австрию по счетом 2:0, а Лионель Месси забил пятый гол на турнире в США
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