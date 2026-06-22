08:26

Аргентина - Австрия, Норвегия - Сенегал, Франция - Ирак, Иордания - Алжир. Чемпионат мир 2026

26:24

Группа J. Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания [ЧМ-2026]

07:56

Франция - Сенегал, Аргентина - Алжир, Ирак - Норвегия, Австрия - Иордания. Чемпионат мира 2026.

07:39

Испания - Кабо Верде, Бельгия - Египет, Саудовская Аравия - Уругвай, Иран - Новая Зеландия. ЧМ 2026

08:44

Германия - Кот-д'Ивуар, Нидерланды - Швеция, Тунис - Япония, Эквадор - Кюрасао. Чемпионат мира 2026

09:00