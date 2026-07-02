Не умеют играть без Ламина Ямаль | Испания - Кабо-Верде 0:0

Не умеют играть без Ламина Ямаль | Испания - Кабо-Верде 0:0

С Ямалем проще, чем с Торресом | Испания - Саудовская Аравия 4:0

С Ямалем проще, чем с Торресом | Испания - Саудовская Аравия 4:0

Ламин Ямаль пока не завелся | Испания - Уругвай 1:0

Ламин Ямаль пока не завелся | Испания - Уругвай 1:0

Другой Лионель Месси | Аргентина - Австрия 2:0

Другой Лионель Месси | Аргентина - Австрия 2:0

20:49