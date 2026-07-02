Ламин Ямаль крутит – Ойарсабаль забивает | Испания - Австрия 3:0
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Сборная Испании разгромила сборную Австрии в 1/16 финала чемпионата мира и вышла в 1/8 финала, где сыграет против победителя пары Португалия - Хорватия.
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00:00 - Начало
00:11 - Новый автобус
02:35 - Ламин Ямаль
05:39 - Оборона с Кубарси
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