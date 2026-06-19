8 августа 2026, состоится матч 3 тура РПЛ между ПФК ЦСКА и ФК Ростов. Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА – Ростов на ВидеоСпортсе". Прямой эфир матча начнется 8 августа в 20:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча будет показывать Матч ТВ.

Также игру будет транслировать ВидеоСпортс"

За статистикой встречи и текстовой трансляцией матча можно следить на Спортс":

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