ЦСКА – Ростов: 8 августа 2026, 3 тур РПЛ – смотреть онлайн прямую трансляцию матча на «Матч ТВ»
8 августа 2026, состоится матч 3 тура РПЛ между ПФК ЦСКА и ФК Ростов. Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА – Ростов на ВидеоСпортсе". Прямой эфир матча начнется 8 августа в 20:30 по московскому времени.
Прямую трансляцию матча будет показывать Матч ТВ.
Также игру будет транслировать ВидеоСпортс"
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