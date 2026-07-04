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Месси в шоке от Кабо-Верде / Роналду скоро вылетит / Кейн тащит Англию | АиБ – Обзор ЧМ
Футбол
Тактика / Аналитика
Лионель Месси
+7
Закончилась 1/16 финала ЧМ. Надо обсуждать!
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