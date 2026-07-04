Роналду и Генич заткнули хейтеров / Месси – не человек / Англию попустили | АиБ

Роналду и Генич заткнули хейтеров / Месси – не человек / Англию попустили | АиБ

Обзор матчей 2 тур. Чемпионат мира. Месси, Роналду, Мбаппе: кто забьет больше?!

Обзор матчей 2 тур. Чемпионат мира. Месси, Роналду, Мбаппе: кто забьет больше?!

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