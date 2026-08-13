После паузы подкаст выходит на новый уровень: обновленный формат, свежий взгляд и темы шире, чем просто футбол. Теперь в фокусе – главные спортивные события, регламенты и изменения в мире спорта через юридическую призму.

В премьерном выпуске нового сезона ведущие Михаил Прокопец, Юрий Зайцев и Юрий Яхно разбирают, пожалуй, главное спортивное событие года – Чемпионат мира по футболу в США. Как прошел турнир, какие решения ФИФА вызвали больше всего споров и какие скандалы и расследования сопровождали мундиаль — обо всем этом честно и с юридической точки зрения.

Подкаст выпущен при поддержке юридической компании SILA International Lawyers совместно с изданием «Спортс».

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