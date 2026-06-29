👑 Игнашевич и Мостовой снова не сошлись во мнениях!

В третьем выпуске шоу «Кто здесь царь?» к обсуждению ЧМ присоединился Дмитрий Позов. Он выслушал аргументы легенд и решил, кто заслуживает корону главного эксперта.

К началу плей-офф нам было что разобрать:

• Как Турция могла так провалить турнир

• Что произошло с Бьелсой и Уругваем

• Кто главная звезда группового этапа

• Какие тренеры удивили

• Почему Португалия может вылететь уже в 1/16 финала