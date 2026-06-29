Роналду прощается с ЧМ-26 | Мбаппе лучше Месси | Бьелса – псих | Гость – Позов | Кто здесь Царь? #3
👑 Игнашевич и Мостовой снова не сошлись во мнениях!
В третьем выпуске шоу «Кто здесь царь?» к обсуждению ЧМ присоединился Дмитрий Позов. Он выслушал аргументы легенд и решил, кто заслуживает корону главного эксперта.
К началу плей-офф нам было что разобрать:
• Как Турция могла так провалить турнир
• Что произошло с Бьелсой и Уругваем
• Кто главная звезда группового этапа
• Какие тренеры удивили
• Почему Португалия может вылететь уже в 1/16 финала