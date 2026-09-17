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Сокрушаемся о неудачах МЮ, восхищаемся Карлосом Эспи и «Барселоной», а также оцениваем расклад сил перед первым мадридским дерби Моуринью после возвращения. Главные футбольные события последних дней – в новом выпуске «Футбольного клуба». Приятного просмотра!

Ведущий выпуска:

Денис Алхазов

Telegram: https://t.me/alhasbro

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00:00 Вы в «Футбольном клубе»!

01:13 «Манчестер Юнайтед» снова опростоволосился

04:35 Что объединяет МЮ с произведениями Гончарова?

07:01 Игроки уходят от ответственности

10:50 МЮ – новый «Тоттенхэм»

13:31 А как дела у Аморима? Кажется, не очень

15:52 «Барселона» наслаждается футболом

17:14 Новый рекорд команды Флика

18:43 Пригодился бы Альварес этой «Барселоне»?

19:01 Неоднозначные результаты «Атлетико»

20:40 «Реал» ярок, но не так как «Барса»

21:56 Почему Эспи – носовой платок?

23:48 Дерби против «Атлетико» – первая проверка для Моуринью