МЮ — это ТОТТЕНХЭМ / НОВЫЙ рекорд БАРСЕЛОНЫ / МОУРИНЬЮ против СИМЕОНЕ / АМОРИМ замучил МИЛАН?
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Сокрушаемся о неудачах МЮ, восхищаемся Карлосом Эспи и «Барселоной», а также оцениваем расклад сил перед первым мадридским дерби Моуринью после возвращения. Главные футбольные события последних дней – в новом выпуске «Футбольного клуба». Приятного просмотра!
Ведущий выпуска:
Денис Алхазов
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00:00 Вы в «Футбольном клубе»!
01:13 «Манчестер Юнайтед» снова опростоволосился
04:35 Что объединяет МЮ с произведениями Гончарова?
07:01 Игроки уходят от ответственности
10:50 МЮ – новый «Тоттенхэм»
13:31 А как дела у Аморима? Кажется, не очень
15:52 «Барселона» наслаждается футболом
17:14 Новый рекорд команды Флика
18:43 Пригодился бы Альварес этой «Барселоне»?
19:01 Неоднозначные результаты «Атлетико»
20:40 «Реал» ярок, но не так как «Барса»
21:56 Почему Эспи – носовой платок?
23:48 Дерби против «Атлетико» – первая проверка для Моуринью