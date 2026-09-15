Скандал в Манчестере, Сафонов – стена, Мбаппе возьмет ЗМ? | ХИТ #4
В центре обсуждения сегодняшнего выпуска «ХИТа» — скандальное манчестерское дерби, матч дерзкого «Халл Сити» против «Челси» и разгромы от доминаторов Ла Лиги — «Реала» и «Барселоны». Кирилл Хаит, Васант Балан и Гриша Телингатер также обсудили перспективы Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч», первый сухой матч Матвея Сафонова в сезоне и ещё множество ярких игр и моментов прошедшего уикенда в топ-5 лигах.
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#мячproduction #хит #мячshow
00:00 — Приветствие
00:33 — АПЛ
00:59 — МЮ – Ман Сити 0:1
17:25 — Челси – Халл Сити 2:2
29:09 — Дайджест АПЛ
30:09 — Сандерленд – Арсенал 0:2
34:39 — Тоттенхэм – Эвертон 0:0
38:06 — Астон Вилла – Ноттингем Форест 1:2
39:40 — Крутой гол «Брайтона» и итоги тура
40:55 — Следующий тур АПЛ
41:48 — Ла лига
42:25 — Реал – Райо Вальекано 4:1
54:08 — Леванте – Барселона 2:4
1:03:49 — Дайджест Ла лиги. Развал «Валенсии»
1:06:58 — Реал Сосьедад – Атлетико 0:3
1:09:58 — Расинг – Алавес 1:1 и итоги тура
1:11:23 — Серия А. Сассуоло – Ювентус 3:2
1:14:48 — Лацио – Милан 1:1 и бойкот фанатов римлян
1:18:09 — Хет-трик Мастантуоно за «Фиорентину» и итоги тура
1:19:44 — Бундеслига. Эльферсберг – Бавария 1:2
1:21:53 — Унион – Шальке 1:3
1:22:22 — Потрясающий гол Нмечи
1:23:31 — Новый вратарский рекорд Бундеслиги и итоги тура
1:24:38 — Лига 1. Первый сухарь Сафонова в сезоне
1:26:43 — Гениальный штрафной в ворота «Ниццы» и итоги тура
1:28:48 — Лучшие бомбардиры и ассистенты
1:29:15 — Главные матчи следующий недели в топ-5 лигах
1:29:52 — Дичь недели: на матче в Перу удаленный игрок и спортдир клуба устроили стычку с арбитром