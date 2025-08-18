Блажиевский против интернета | Игра за сборную России, скрытая аренда в Торпедо | ХК Трактор
Блажиевский против интернета 🍿
— Артём фанат Джейсона Стэтхэма?
— Хотел бы пройти марафон Ironman?
— Любит вкусно кушать и вкусно готовить?
Если хочешь узнать, что здесь правда, а что ложь, тогда быстрее включай новый выпуск 🤓
00:00 вступление
00:35 Фанат Джейсона Стэтхэма
01:29 Дебют в КХЛ
02:14 Марафон Ironman
03:41 Чемпионат мира
04:39 Гольф
06:22 Кубок Первого канала
