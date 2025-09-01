Итоги работы Леви в «Тоттенхэме» | Кто фаворит АПЛ после закрытия окна? | Постекоглу возвращается!
Пеп разгромил Аморима, Ливерпуль спас три очка в концовке, а Поттер собирает вещички | Итоги Тура #4
Главные трансферы лета за 30 минут | От Трента в «Реале» до Дьокереша в «Арсенале» | Великий Лук
Аморима могут уволить, Ман Сити бомбит ЛЧ, Рэшфорд выносит Ньюкасл | Дайджест #6
💥Взрывное превью! Ливерпуль - Эвертон, МЮ - Челси, Арсенал - Сити. Звездные гости💥
Как клубы Большой шестерки АПЛ провели это лето? | Итоги трансферного окна