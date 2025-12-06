Где находится «офис Овечкина»? / Интеллектуальная прожарка Дмитрия Егорова / Квиз-шоу BBiQ
Новое квиз-шоу – «BBiQ – интеллектуальная прожарка»
Каждую неделю в студии BBiQ новые гости, неожиданные вопросы и жаркие эмоции! На этот раз в «огненное» кресло сел Дмитрий Егоров — президент медийного футбольного клуба «Broke Boys», журналист и блогер, который не боится острых тем. Получится ли у него выдержать интеллектуальную прожарку и не сгореть на вопросах про спорт?
10 раундов
спортивные и околоспортивные вопросы
3 варианта ответа и 1 шанс проверить себя