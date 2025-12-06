Новое квиз-шоу – «BBiQ – интеллектуальная прожарка»

Каждую неделю в студии BBiQ новые гости, неожиданные вопросы и жаркие эмоции! На этот раз в «огненное» кресло сел Дмитрий Егоров — президент медийного футбольного клуба «Broke Boys», журналист и блогер, который не боится острых тем. Получится ли у него выдержать интеллектуальную прожарку и не сгореть на вопросах про спорт?

10 раундов

спортивные и околоспортивные вопросы

3 варианта ответа и 1 шанс проверить себя