SMOL FM 018.00 // Гусев против Романова / Кордоба против Мойзеса / «Балтика» в чемпионской гонке
Всем привет, дорогие радиовидеослушатели! Мы собрались в нашей уютной студии перед зимней паузой, чтобы обсудить итоги 18-го тура РПЛ!
Сегодня нам в этом поможет бывшая пресс-атташе «Динамо» и ведущая клубного ТВ, экс-сотрудница ФК «10» и в прошлом распорядитель игры «Что? Где? Когда?» Полина Лысенко!
В этом выпуске:
· Гусев против Романова
· Битва Ротенбергов
· Дуэль «Краснодара» и ЦСКА
· «Балтика» в чемпионской гонке
и многое другое