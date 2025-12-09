Всем привет, дорогие радиовидеослушатели! Мы собрались в нашей уютной студии перед зимней паузой, чтобы обсудить итоги 18-го тура РПЛ!

Сегодня нам в этом поможет бывшая пресс-атташе «Динамо» и ведущая клубного ТВ, экс-сотрудница ФК «10» и в прошлом распорядитель игры «Что? Где? Когда?» Полина Лысенко!

В этом выпуске:

· Гусев против Романова

· Битва Ротенбергов

· Дуэль «Краснодара» и ЦСКА

· «Балтика» в чемпионской гонке

и многое другое