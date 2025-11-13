Новое квиз-шоу – «BBiQ – интеллектуальная прожарка»

Каждую неделю в студии BBiQ новые гости, неожиданные вопросы и жаркие эмоции! На этот раз в «огненное» кресло сел Александр Парадеев – стример, блогер и участник, для которого самоирония и быстрая реакция — неотъемлемая часть образа. Получится ли у него выдержать интеллектуальную прожарку и не сгореть на вопросах про спорт?

10 раундов

спортивные и околоспортивные вопросы

три варианта ответа и один шанс проверить себя

Смотри выпуск, играй сам и попробуй пройти все раунды без ошибок!