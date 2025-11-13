Парадеевич отвечает / Какое видео первым набрало 1 млн просмотров? / Квиз-шоу BBiQ
Новое квиз-шоу – «BBiQ – интеллектуальная прожарка»
Каждую неделю в студии BBiQ новые гости, неожиданные вопросы и жаркие эмоции! На этот раз в «огненное» кресло сел Александр Парадеев – стример, блогер и участник, для которого самоирония и быстрая реакция — неотъемлемая часть образа. Получится ли у него выдержать интеллектуальную прожарку и не сгореть на вопросах про спорт?
10 раундов
спортивные и околоспортивные вопросы
три варианта ответа и один шанс проверить себя
Смотри выпуск, играй сам и попробуй пройти все раунды без ошибок!