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Мурат Гассиев – новый гость Smol Talk!

Один из самых ярких супертяжей из России третий раз идёт за титулом абсолютного чемпиона мира по боксу.

В новом выпуске подкаста ретроспективно разобрали, что сорвало две первые попытки. Как бой с Усиком повлиял на Мурата? Как американская система навредила молодому Гассиеву? Чему нам стоит учиться у американцев, а американцам – у нас? Почему фрик-бои – не круто? И как Counter-Strike помогает при подготовке к боям?

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