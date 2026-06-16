Не оставим вас без разговоров о российском футболе в это межсезонье!

Одна из главных молодых звёзд сборной России, полузащитник ЦСКА, фанат Валерия Карпина, рыбалки и, что важнее всего, футбола – Матвей Кисляк – заглянул в первый летний выпуск Smol Talk.

Федя и Матвей подвели итоги сезона для ЦСКА, обсудили лучших полузащитников РПЛ, конфликт Матвея с «Краснодаром», нового главного тренера «армейцев», трудности физподготовки в отечественных командах и длинную скамейку национальной сборной.

Включай новый выпуск – будем знакомиться с будущим нашего футбола!

Телеграм-канал Феди: https://t.me/smol_10

Телеграм-канал Матвея: https://t.me/matvey_kislyak31