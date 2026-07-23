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Одна из главных звёзд мирового хоккея, обладатель рекордного контракта в НХЛ и простой парень из Кузедеево.

Кирилл Капризов – новый гость Smol Talk!

Обсудили с Кириллом различия между лучшей лигой мира и КХЛ, подходы российских и западных тренеров, огромный контракт, любовь к Dota 2 и лучших игроков современности (и в хоккее, и в Dota 2).

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