Андрей Талалаев | Топ-клуб «Балтика», мечта о Лиге чемпионов, работа с сыном и Слуцкий | Smol Talk
Один из главных полемистов российского футбола, тренер команды-феномена «Балтики» и большой любитель спортивной психологии. Андрей Талалаев – новый герой Smol Talk.
Поговорили о подходе и принципах Андрея Викторовича, уровне РПЛ, проблемах и триумфах «Балтики», а также о тренерской мечте – попасть в Лигу чемпионов. Обсудили всё это в новом эпизоде.
А ещё вспомнили первые успехи Феди в сборной России. Они как раз пришлись на период работы с Талалаевым.
Смотри новый выпуск и делись впечатлениями в комментариях!
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