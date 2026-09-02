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Новый сезон Фонбет Чемпионата КХЛ стартует уже совсем скоро, а значит, пришло время традиционного превью «Роман с Хоккеем». Начинаем с Западной конференции!

Передо мной все 11 команд Запада и три категории: претенденты на места с 1-го по 4-е, команды с 5-го по 8-е и те, кто, по моему мнению, останется без плей-офф. Прохожусь по каждому клубу, оцениваю изменения за лето, составы, тренеров, трансферы и пытаюсь понять, какой будет расстановка сил в конференции.

Кто способен бороться за Кубок Континента? Что получится у Дмитрия Квартальнова после возвращения в «Локомотив»? Насколько высоко может забраться московское «Динамо» Леонида Тамбиева? Как изменится минское «Динамо» без Вадима Шипачёва? Что ждать от СКА Игоря Ларионова? И кто устроит главную неожиданность в борьбе за последнюю путёвку в плей-офф?

В этот раз без таймкодов: не хочу заранее спойлерить расположение команд 😁 Смотрите выпуск последовательно, а потом обязательно пишите свой вариант восьмёрки Запада в комментариях. Будет особенно интересно вернуться сюда весной и проверить наши прогнозы.

Кстати, летом мы записали большое интервью с Вадимом Шипачёвым. Поговорили о переходе из минского «Динамо» в «Салават Юлаев», Дмитрии Квартальнове, молодых игроках, семье, хоккейном долголетии и многом другом.

Интервью с Вадимом Шипачёвым:

YouTube — https://youtu.be/re21xzIHRjQ?si=tS3K8euwwW72XTXp

VK — https://vk.ru/wall-211319101_73181

Дзен — https://dzen.ru/video/watch/6a8cd1c4cf3b4c6d30712228

RUTUBE — https://rutube.ru/video/246bdd999117da54acb06d0d7654271f/

Спасибо Фонбет за поддержку проекта «Роман с Хоккеем» и возможность весь сезон быть рядом с нашим хоккеем ❤️

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Роман с Хоккеем | Превью сезона КХЛ 2026/27 | Западная конференция КХЛ | Кто выйдет в плей-офф КХЛ | Прогноз на сезон КХЛ 2026/27 | ЦСКА | Локомотив | Динамо Москва | Динамо Минск | СКА | Спартак | Торпедо | Северсталь | Шанхай Дрэгонс | Сочи | Лада | Игорь Никитин | Дмитрий Квартальнов | Леонид Тамбиев | Игорь Ларионов | Алексей Жамнов | Фонбет КХЛ | Кубок Гагарина 2027 | Роман с Хоккеем

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