СПАРТАК СОЖРАЛ ЗЕНИТ / БЕЗУПРЕЧНЫЙ КРАСНОДАР / ГАЛАКТИОНОВ – АУТ? / КУЧА ТРАВМ / ГУБЕРНИЕВ vs КРЫЛЬЯ
В преддверии пятого тура РПЛ неожиданно развернулся зоологический конфликт между Дмитрием Губерниевым и «Крыльями Советов», которому было уделено немало зрительского внимания. Но футбол не позволил утопить себя в словесных перепалках! Матчи прошедших выходных оправдали высочайшие ожидания и подарили много ярких событий.
Супербитва «Спартака» и «Зенита», сразу два московских дерби, традиционно тяжелый выезд «Краснодара» в Махачкалу – звонких афиш набралось предостаточно. Кроме того, еще свежа тема перехода Алексея Батракова в «Галатасарай». Ведущий «Футбольного клуба» Павел Чепурин, помимо прочего, объяснил, чем особенно важен этот трансфер. Обсуждаем чемпионат России – поехали!
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Павел Чепурин
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00:00 Почему этот выпуск не увидит Кержаков
01:00 Губерниев назвал игроков «Крыльев» свиньями
02:35 Вы в «Футбольном клубе»!
03:48 Грядет первая отставка сезона
04:02 Шоу в главном матче тура
04:51 Карседо угадал с составом
05:34 Плохие мальчики не спасли «Зенит»
06:40 Лучшая игра «Спартака»
08:18 Травма Литвинова
08:58 Дивеева соперник не впечатлил
09:27 Очередной хайлайт Евсеева
09:59 Фантастический гол Жубала
10:43 Трудности не мешают «Краснодару»
11:30 Кривцов выбыл надолго
12:29 ЦСКА лишился сразу двух футболистов, но не стал слабее
14:55 Дьявольский гол Гонду
15:25 Данилов – наш Кубарси
16:33 Игдисамов в тройке
17:18 «Локомотив» упал в зону стыков
18:33 Не за горами увольнение Галактионова
19:21 Кандидат на пост тренера «Локо»
21:13 Будущие звезды РПЛ
23:18 Масштабная миссия Батракова в «Галатасарае»