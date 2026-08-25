В преддверии пятого тура РПЛ неожиданно развернулся зоологический конфликт между Дмитрием Губерниевым и «Крыльями Советов», которому было уделено немало зрительского внимания. Но футбол не позволил утопить себя в словесных перепалках! Матчи прошедших выходных оправдали высочайшие ожидания и подарили много ярких событий.

Супербитва «Спартака» и «Зенита», сразу два московских дерби, традиционно тяжелый выезд «Краснодара» в Махачкалу – звонких афиш набралось предостаточно. Кроме того, еще свежа тема перехода Алексея Батракова в «Галатасарай». Ведущий «Футбольного клуба» Павел Чепурин, помимо прочего, объяснил, чем особенно важен этот трансфер. Обсуждаем чемпионат России – поехали!

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Ведущий выпуска:

Павел Чепурин

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00:00 Почему этот выпуск не увидит Кержаков

01:00 Губерниев назвал игроков «Крыльев» свиньями

02:35 Вы в «Футбольном клубе»!

03:48 Грядет первая отставка сезона

04:02 Шоу в главном матче тура

04:51 Карседо угадал с составом

05:34 Плохие мальчики не спасли «Зенит»

06:40 Лучшая игра «Спартака»

08:18 Травма Литвинова

08:58 Дивеева соперник не впечатлил

09:27 Очередной хайлайт Евсеева

09:59 Фантастический гол Жубала

10:43 Трудности не мешают «Краснодару»

11:30 Кривцов выбыл надолго

12:29 ЦСКА лишился сразу двух футболистов, но не стал слабее

14:55 Дьявольский гол Гонду

15:25 Данилов – наш Кубарси

16:33 Игдисамов в тройке

17:18 «Локомотив» упал в зону стыков

18:33 Не за горами увольнение Галактионова

19:21 Кандидат на пост тренера «Локо»

21:13 Будущие звезды РПЛ

23:18 Масштабная миссия Батракова в «Галатасарае»