Что ждёт минское «Динамо» после большого оттока игроков? Пинчук, Бориков и Мороз отправились за океан, Шипачёв продолжит карьеру в «Салавате Юлаеве», а команду возглавил Сергей Брылин. Станет ли новичок Обе-Кюбель новым лидером минчан?

ЦСКА перестраивает оборону, точечно изменив атаку. Замула, Коттон и Хэмилтон должны заменить ушедших защитников. Насколько сильнее станет команда после летних изменений?

Московское «Динамо» пережило одну из крупнейших перестроек межсезонья. Десятки кадровых изменений, уход Комтуа и неопределённость вокруг Никиты Гусева. Получилось ли у бело-голубых сохранить прежний уровень состава?

«Шанхайские Драконы» снова начинают практически с чистого листа. Новый тренерский штаб, полностью обновлённая легионерская группа, Мифтахов в воротах, Яшкин в атаке - сможет ли очередная глобальная перестройка наконец дать результат?

«Авангард» забрал одного из главных снайперов лиги Джошуа Ливо и добавил Просветова и Афанасьева. Возможно, именно омичи провели самое сильное межсезонье среди команд этого выпуска.

Почему «Ак Барс» потерял сразу нескольких важных игроков, почти не найдя им равноценной замены? Сможет ли Казань сохранить статус претендента на Кубок Гагарина?

«Салават Юлаев» делает большую ставку на Вадима Шипачёва. «Сибирь» перестраивает нападение вокруг Евгения Кузнецова. «Амур» меняет лидеров на глубину, а «Барыс» вновь обновляет легионерский костяк.

Разбираем вторые 11 команд КХЛ перед новым сезоном: главные трансферы, потенциальные сочетания, потери, усиления и ожидания от каждого клуба.

Кто действительно стал сильнее этим летом, а кто просто поменял фамилии в составе? Приятного просмотра!

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Пишите в комментариях, кто из этих одиннадцати клубов, лучше всех провёл межсезонье и сильнее всего прибавил перед новым сезоном!