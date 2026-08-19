Купить Mystery Box Ла Лига: https://t.me/jersey_lab/27435

Transfermarkt на русском языке: https://t.me/transfermarktru

В этом ролике мы по традиции с нашими друзьями из Transfermarkt разбираем рынок чемпионата Испании. Уже давно Ла Лига – это чемпионат двух реальностей: «Реал» отдает 125 млн € за 19-летнего Яна Диоманде с одним мощным сезоном на взрослом уровне, «Барселона» платит 70 млн за Энтони Гордона, а «Атлетико» вываливает сразу по 40 млн за Мортена Юльманна, Ли Кан Ина и Кристиана Ромеро. В это время «Малага» возвращается в Ла Лигу с составом дешевле 40 млн € и тратит за все лето 300 тыс €. «Сельта» тоже почти без покупок, а «Вильярреал» при стоимости состава под 330 млн потратил всего три миллиона. Сегодня расставим все команды по стоимости состава – от самой дешевой к самой дорогой. Посмотрим, кто кем закупился, кто как распродается, кто ищет халяву. Потому что есть и те, кто решил вообще ничего не менять. Все цифры – по данным Transfermarkt на момент начала чемпионата. Будет интересно!

Вы на канале Мяч Lab. Здесь мы говорим о футбольных событиях за пределами поля.

Наш Telegram: https://t.me/myach_lab

ВК: https://vk.com/myach_lab

Наш второй канал: / @myach_lab_stories

О канале:

Наш контент для тех, кто уже играет или только собирается играть в футбол, а также для тех, кто хочет узнать о нем с необычной стороны. Мы рассказываем о футбольных технологиях и экипировке: обзоры инвентаря и бутс, разбор технологий производства, истории спортивных брендов и многое другое. Только авторский и эксклюзивный контент.

Подпишись на Мяч Lab: @myach_lab

#лалига #реал #барселона