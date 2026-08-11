Шоу, в котором мы совместно с hh.ru адаптировали популярную настольную игру «Мемология» под футбол: вместо картинок – яркие эпизоды чемпионата, вместо подписей – реальные комментарии людей.

Правила игры просты: ведущий достаёт карточку с моментом ЧМ-2026 – будь то перфоманс Возиньи, будь то осмотр футболистов перед стадионом – а два участника подбирают к ней самый смешной комментарий, который достают из колоды. Побеждает тот, чей выбор точнее и смешнее. Проигравший отправляется на исполнение наказания.

В первом выпуске сходятся Мостовой и Кушанашвили, а судит поединок Городницкий вместе с ребятами из медиафутбола.