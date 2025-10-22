Главная
Нет доступа
Контент недоступен для вашего региона
Гол Владислава Романова в ворота ЦСКА
Хоккей
Яркие моменты
КХЛ
+3
Гол. 2:3. Романов Владислав Ю. (СКА) переправил шайбу в ворота
