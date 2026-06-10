Чемпионат мира по футболу 2026 открывает свои двери.

Давайте следить за ЧМ вместе. На своем канале я буду делиться своими соображениями о каждом предстоящем матче - поэтому подпишитесь чтобы ничего не пропустить.

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Мексика играет очень рационально. ЮАР также стоит свою игру от обороны. В матче-открытии много голов бывает редко.

А вот Южная Корея и Чехия вполне могут подарить нам атакующий футбол. Канада и Босния - очень непредсказуемая пара. А США в первом матче примет дома твердый Парагвай.

Михаил Горячев -комментатор АПЛ - подробно разбирает все матчи ЧМ в Превью на своем канале FootballMike. Подпишись чтобы ничего не пропустить.