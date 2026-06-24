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Чемпионат мира по футболу 2026 уже закончил 2 тур. Самое время подвести итоги и сделать обзора матчей.

Месси, Роналду, Мбаппе, Холланд забивают по 2 гола и не могут остановиться. Франция и Аргентина снова побеждают, Англия теряет очки, а Португалия уверенно обыграла Узбекистан и как и Испания забирают первые победы. Бразилия снова первая в группе. Мексика и США выходят в плей-офф с 1 места. Канада уже там, вопрос в позиции. Бельгия испытывает сложности, а Египет и Салах оформляют первую победу на ЧМ.