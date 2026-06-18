Чехия - ЮАР, Мексика - Южная Корея, Швейцария - Босния, Канада - Катар. Чемпионат Мира 2026 - ВидеоСпортс
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