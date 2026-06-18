Чемпионат Мира по футболу 2026 начинает второй тур. Что подарит ноый раунд ЧМ? В группе А Чехия должна обыграть ЮАР, чтобы проходить дальше. Швейцария потеряла важнейшие очки, на очереди Босния. Канада попробует все-таки обыграть Катар. А Мексика узнает что такое Южная Корея.

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