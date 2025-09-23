Английский акцент в Telegram: t.me/englishntvplus

В новом выпуске Акцент Ретро вспоминаем Блэкберн 94/95 — мечту английского Галицкого, ставшую реальностью 🏆

Именно этот Блэкберн отказывался от Зидана и дарил легендарному Ширеру единственный титул АПЛ в карьере. И именно этот Блэкберн стал Лестером задолго до самого Лестера. Артём Таран устраивает сеанс футбольной ностальгии и рассказывает о том, как дерзкая и очень талантливая молодёжь Кенни Далглиша утёрла нос грозному Манчестер Юнайтед. Смотрим!