Лига чемпионов пересекла экватор. Половина общего этапа позади. «Ливерпуль», кажется, выздоравливает. Команда Слота разделала «Реал»! Если бы не осьминог Куртуа, был бы разгром. А так – всего 1:0. Но очень уверенно! Мбаппе и Вини опять растворились на «Энфилде». И даже Трент не помог...

«Карабах» продолжает жечь! Теперь досталось «Челси». Парни Марески еле унесли ноги – 2:2. То же самое можно сказать и про «Интер», который с трудом дожал «Кайрат» у себя дома. К слову, «Кайрат» стал первой командой, которая забила «Интеру» в ЛЧ. Красавцы!

«Барселона» устроила шоу в Брюгге и едва не залегла на дно. Холанд красиво выступил перед «бывшей». «Арсеналу» всё ещё невозможно забить. «Пафос» – с первой победой, а Хакими – здоровья!!! Лучо Диас, что ж ты натворил...

Это «Футбольный клуб». Изучаем четвёртый тур Лиги чемпионов в подробных мельчайшестях!