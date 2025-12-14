НЕВЕЗУХА сборной УЗБЕКИСТАНА / АНАРБЕКОВ — лучший / провал КАРАБАХА / КЫРГЫЗА не пустили на КАМП НОУ
Анарбеков и Хайкин — одни из лучших игроков этой Лиги чемпионов. Это говорим не мы, а статистика.
Шомуродов и Файзуллаев наконец начали вместе забивать за «Башакшехир», но вот сборной Узбекистана крупно не повезло со жребием. Разбираем их группу на ЧМ-2026.
Еще расскажем об историческом выходе армян в плей-офф еврокубка, о неубедительном матче «Карабаха», как кыргыза не пустили на «Камп Ноу» и не только!
Это «Футбольный клуб» — приглашаем вас к экранам