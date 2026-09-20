ПРЕМЬЕРА | «Реал Мадрид» | Третий лишний
Собирать символические сборные клубов в целом не очень сложно: берешь самый успешный период, меняешь 1-2 игроков и готово. Но у нас игра, а в игре случайность может выбить даже главную легенду!
В дебютном выпуске собираем символическую сборную «Реала» в 21 веке, и порой выбирать придется между Рамосом или Роналду (остаться может только один), Бэйлом и Вальверде, Зиданом и Кроосом. Вроде бы, в итоге всё получилось адекватно... или нет? Смотрите и решайте сами!
TG Саши: https://telegram.me/zhuravlev_ceo
TG Васанта: https://telegram.me/Vasantino
TG Никиты: https://telegram.me/zyr_football
TG МЯЧа: https://telegram.me/myachPRO
TG-игры от МЯЧа: https://telegram.me/myach_games_bot
Наша фирменная одежда МЯЧ Brand: https://brand.myach.pro/
Больше контента в наших соц. сетях:
МЯЧ Production: https://www.youtube.com/@myach
МЯЧ Contento: https://www.youtube.com/@myach_contento
МЯЧ RU: https://www.youtube.com/@myach_ru
Twitch: https://www.twitch.tv/myachpro
Telegram: https://telegram.me/myachPRO
Telegram про российский футбол: https://telegram.me/myachrus
Личный Telegram Саши: https://telegram.me/zhuravlev_ceo
Telegram МЯЧ Family: https://telegram.me/myachfamily
Сайт: https://myach.pro/
ВК: https://vk.com/myachpro
TikTok: https://vm.tiktok.com/J1yYAyh/
Rutube: https://rutube.ru/channel/23855868/
Sports: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/myach_production/
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/myach
MAX: https://max.ru/myach
MAX МЯЧ RU: https://max.ru/myachrus
Монтаж: https://vk.com/venastudio
#чемпионатмира #реалмадрид #мячshow
0:00 – Что здесь вообще происходит?
4:20 – Менди, Родриго, Кроос
5:47 – Озил, Марсело, Асенсио
8:33 – Бэйл, Вальверде, Беллингем
12:18 – Иско, Рюдигер, Йерро
15:28 – Мбаппе, Модрич, Васкес
16:41 – Роберто Карлос, Арбелоа, Макелеле
19:37 – Винисиус, Роналдо, Касильяс
22:51 – Рамос, Роналду, Ди Мария
26:09 – Куртуа, Эльгера, Гути
28:07 – Начо, Карвахаль, Каземиро
30:16 – Пепе, Бензема, Сальгадо
33:13 – Зидан или Кроос?
38:38 – Остальные замены
44:01 – Лучшая сборная «Реала» Сани
44:25 – Лучшая сборная «Реала» Васанта