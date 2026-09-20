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«Брайтон» обыгрывает МЮ и громит «Арсенал», «Тоттенхэм» заканчивает неделю двумя поражениями, а Тодд Боули уходит из «Челси». Обсуждаем интервью Ламина Ямаля, объяснения Мбаппе после истории с футболками и спокойствие Харри Кейна в борьбе за «Золотой мяч». Клопп вызывает сразу 44 футболиста, Зидан меняет порядки во Франции, а Хави оставляет Нидерланды без Депая и Вегхорста. В конце – анонсы главных матчей воскресенья.

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