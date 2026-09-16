Сезон 26/27 в топ-лигах: Ла Лига, Серия А, Бундеслига | Обратный отсчет
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Обсуждаем главных претендентов в Серии А, Ла Лиге и Бундеслиге, выбираем лучших игроков Испании и гадаем, кто из тренеров топ-клубов первым лишится работы.
TG Сани: https://telegram.me/zhuravlev_ceo
TG Чельцова: https://telegram.me/cheltsovfootball
TG Димы Панферова: https://telegram.me/CaptainFint
TG Васанта: https://telegram.me/Vasantino
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Вопросы:
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Топ-5 Серии А?
«Интер», «Комо», «Милан», «Наполи», «Рома», «Ювентус»
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Топ-4 Ла Лиги?
«Алавес», «Атлетик», «Атлетико», «Барселона», «Бетис», «Вильярреал», «Депортиво», «Реал»
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Топ-3 Бундеслиги?
«Бавария», «Байер», «Боруссия» Д, «Штутгарт», клуб с цифрой в названии
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Топ-2 лучших игрока Ла Лиги?
Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Рафинья, Родри, Ламин Ямаль
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Первая отставка в Германии, Италии или Испании?
Массимилиано Аллегри, Рубен Аморим, Жозе Моуринью
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#мячproduction #обратныйотсчет #мячshow
0:00 – В этом выпуске
3:20 – Топ-5 Серии А
18:27 – Топ-4 Ла Лиги
31:09 – Топ-3 Бундеслиги
40:26 – Топ-2 лучших игрока Ла Лиги
47:30 – Первая отставка в Германии, Италии или Испании