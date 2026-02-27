«Буде-Глимт» оформил главную сенсацию стыков Лиги чемпионов, оставив за бортом прошлогоднего финалиста — миланский «Интер». Подопечные Киву теперь могут сосредоточиться на внутреннем чемпионате, а команда Никиты Хайкина стала еще более нежеланным соперником даже для самых самоуверенных европейских грандов.

У «Ювентуса» и «Аталанты» получилось достойно ответить всем критикам Серии А. Оба итальянских клуба были близки к сенсации, но пройти в 1/8 финала получилось только у одной из команд. Обидно.

О ярком бенефисе Винисиуса, ужасающем «привозе» Грегора Кобеля, уверенном проходе ПСЖ и других громких событиях ответных матчей расскажем в новом выпуске «Футбольного клуба». Приятного просмотра!

Ведущий выпуска:

Алексей Ярошевский

