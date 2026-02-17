Лига Чемпионов возвращается с матчами плей-офф. Поэтому Михаил Горячев подготовил свое традиционное аналитическое превью и обзор предстоящих матчей ЛЧ.

В гости в Дортмунд едет Аталанта, которая набрала шикарный ход. В паре Монако и ПСЖ есть явный фаворит, но в первом матче могут быть и сюрпризы. Галатасарай принимает Ювентус и здесь предполагаю очень осторожный футбол. Мы уже видели, что Бенфика и Жозе совсем не боятся Реал. Ждем следующий раунд. Олимпиакос в плей-офф - это праздник, но Байер тоже набрал отличные кондиции. Карабах ждет в гости Ньюкасл для очередного голевого матча. Брюгге отлично играет дома, но Атлетико явно сделал ставку на ЛЧ. Будем Глимт сможет заставить Интер играть под свой футбол? Давайте разбираться вместе.

