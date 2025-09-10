Прогулка по Турину, некогда столице Италии. Уникальная архитектура города, аркады и дом, где был образован клуб Ювентус. Центр города, Туринская плащаница, кофе Бичерин и плохой капуччино. Музей Ювентуса, помпезное оформление, лучшие игроки и тренеры. Дель Пьеро, Буффон, Липпи, Конте, Платини, Зидан. Связь с клубом Ноттс Каунти. Странный тур по стадиону - что в нём не так. Фаншоп, ретро футболки, КОНКУРС! Гора Суперга, собор, место катастрофы ФК Торино.

