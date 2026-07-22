В этом ролике подведем итоги Чемпионата мира 2026 в США, Канаде и Мексике. Турнир должен был стать самым большим футбольным праздником в истории. 48 сборных, три страны, гигантские стадионы и миллионы болельщиков. Но очень быстро праздник начал обрастать трагедиями и скандалами. Люди гибли в давках, футболистам угрожали расправой, матчи останавливали грозы, обычных фанатов отпугивали безумные цены, а технологии, которые должны были убрать судейские скандалы, породили новые.Мы собрали самые страшные, абсурдные и просто худшие события чемпионата мира-2026.

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