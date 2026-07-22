Чемпионат мира 2026 подошел к концу. Это были великолепные 39 дней: сенсации, рекорды, драмы, новые герои. И непробиваемая Испания с кубком в руках. Всего один гол пропустили парни! Не секрет, что ЧМ – это витрина футболистов. Цель для многих, кроме классного выступления своей команды – проявить себя, поднять рыночный прайс и перейти в клуб постатуснее. Пришло время подводить итоги, к тому же как раз по итогам мундиаля наши друзья из Трансфермаркт обновили стоимости игроков после ЧМ–2026. Сейчас мы узнаем, кто сильнее всех и главное почему подорожал по итогам прошеднего мундиаля. Все пояснения и аргументации нам дали ребята из редакции немецкого портала. Настоящий эксклюзив. Сразу скажу, в рейтинге будут как суперзвезды, так и яркие перспективные ребята. Которые вышли на новый уровень. Набралось у нас аж 16 самых подорожавших!