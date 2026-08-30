#ЮВЕСТИ | Фабио Миретти, Камиль Грабара, Гульелмо Викарио, Артур, травма Йылдыза, матч с Фрозиноне!
Buona Giornata, signore e signori!
Пока я отдыхал, в Ювентусе многое произошло. Два вратаря ушли, два пришли, сыгран первый тур, травмирован один Йылдыз! Как Спалетти будет выкручиваться, что его ждет в будущих матчах, а также все трансферные новости за последние пару недель - в этом выпуске!
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