#ЮВЕСТИ | Коло Муани, Керим Алайбегович, Викарио, Судзуки, Дэвид, Аджич, Жоао Марио
Buona Giornata, signore e signori!
Ювентус официально возвращает Коло Муани и подписывает очень молодого, но талантливого полузащитника! И все в один день! Обсуждаем эти трансферы и последний товарищеский матч!
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