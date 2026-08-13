#ЮВЕСТИ | Джон Лукуми, Дзион Судзуки, Анатолий Трубин, Джошуа Зиркзее, Дэвид, Ди Григорио, Миретти
Buona Giornata, signore e signori!
На этой неделе Ювентус не совершал трансферов, однако работа все еще ведется! Джон Лукуми близок к переходу, интерес к Джошуа Зиркзее, Влахович в Бешикташе! Давайте обсуждать!
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