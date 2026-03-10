LOKO LIVE | Тяжёлая ничья с «Ахматом» в тяжелый день для клуба
В новом выпуске с домашнего матча чемпионата против «Ахмата»:
— Встреча команды на стадионе
— Автограф-сессия Руденко и Абдуллиной
— Пожелания Руденко для футболисток из клубной Академии
— Минута молчания в память об администраторе «Локо» Анатолии Машкове
— Ключевые моменты игры с другого ракурса
— Голы Фассона и Пруцева
— Громкая поддержка трибун
