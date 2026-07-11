В финальном выпуске «Попутчиков» наш поезд отправляется по необычному маршруту: сегодня будет много остановок, и каждая из них посвящена одной из номинаций премии BetBoom Итоги сезона.

Вместе с Гилерме и Ваней Некласико встречаем победителей номинаций, вспоминаем самые яркие моменты сезона, обсуждаем, как всё было на самом деле, и говорим о том, что ждёт команду впереди.

Много гостей, много наград и один большой маршрут через весь сезон «Локомотива».

ТАЙМКОДЫ: 00:00 - Как маршрут ждет нас сегодня? 01:10 - Отправляемся и обсуждаем прошедший сезон. 03:12 - «Лучший игрок» и не только - Алексей Батраков.

08:05 - «Открытие сезона» - Зелимхан Бакаев. 16:07 - «Самое большое количество матчей в сезоне» и «Лучшее празднование» - Александр Руденко. 21:25 - «Лучшее спасение полевого игрока» - Артем Карпукас. 27:01 - «Лучшее вратарское спасение» - Антон Митрюшкин. 33:21 - «Лучший гол» - Дмитрий Воробьев. 37:06 - «Герой сезона» - Михаил Галактионов. 52:23 - Прощаемся со зрителями на станции «Конечная».

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