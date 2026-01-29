В новом выпуске «Попутчиков» напротив Гилерме и Серёжи Кашникова настоящий мэтр и один из символов «Локо» 90-х — Игорь Чугайнов!

Вспомнили с Игорем Валерьевичем его путь от форварда до либеро и капитана. Поговорили про ту самую победу над АЕКом и гол в концовке, который до сих пор до мурашек. Порассуждали о развитии «Локомотива» тогда и сейчас. А также обсудили ментальность, воспитание молодёжи и тренерское мастерство.

Всё это и многое другое — в очень душевном и тёплом выпуске!

Фрибет до 10 000 от BetBoom: https://betboom.ru/link/i4E7ov/

Реклама, 18+. erid: 2SDnjdxTn46

Фрибет до 10 000 от BetBoom: https://betboom.ru/link/i4E7ov/

Реклама, 18+. erid: 2SDnjdxTn46